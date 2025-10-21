پخش زنده
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی گفت: لایحه آبخیزداری در کمیسیونهای ذیربط دولت در دست بررسی است و پس از انسجام و تضارب آرا ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن وحید با بیان اینکه سیلابهای فصلی بیش از یک چهارم مساحل کشور را تهدید میکند، اظهار داشت: وضعیت فعلی اراضی و شرایط اقلیمی، بیش از ۸۰۰ شهر و ۸۰۰۰ روستا را در معرض خطر سیل قرار میدهد.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: با اجرای آبخیزداری حدود ۵۳۰ متر مکعب در هر هکتار بطور متوسط میتوان آب باران استحصال کرد و تا ۷۰ درصد سرعت سیلاب را کاهش داد.