مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه بار تعلیم و تربیت بسیار بسیار سنگین است، گفت: شرایط باید به گونه‌ای باشد که مسایل مردم با حضور و مشارکت خود آنها حل و فصل شود و برهمین اساس در‌های آموزش و پرورش برای حضور و مشارکت مردم در بیان طرح و نظر و تصمیم سازی در راستای ارتقای نظام آموزشی باز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید پارسا در همایش بزرگداشت هفته اولیا و مربیان، افزود: مردم باید به میدان بیایند و به مجموعه دولت و متولیان امر برای حل مسایل و بهبود روند کار کمک کنند ضمن اینکه ما نیز باید مشارکت‌پذیر و مشارکت‌جو باشیم.

وی در ادامه با تقدیر از عنایت ویژه رییس جمهور و به حوزه آموزش و پرورش، اظهار کرد: آرزوی ما این بود که شرایطی ایجاد شود تا آموزش و پرورش در اولویت مسائل کشور قرار بگیرد و امروز همه ما شاهدیم که دکتر پزشکیان توجه جدی و اهتمام ویژه‌ای به تعلیم و تربیت دارد و به طور معمول روزانه درجلسات تصمیم گیری و یا پیگیری اقدامات این وزارتخانه، حضور فعالی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه تصریح کرد: یکی از اتفاقات مهم کشور که در سایه حسن توجه رییس دولت چهاردهم به آموزش و پرورش شکل گرفته، نهضت مردمی عدالت آموزشی به عنوان دغدغه محوری دولت است.

وی افزود: امروز به عنوان یک معلم در شرایطی کار می‌کنیم که توجه رییس جمهور به حوزه آموزش و پرورش بسیار ستودنی و خاص است، دکتر پزشکیان طی یکسال گذشته در بیش از ۶۰ جلسه مرتبط با نهضت عدالت آموزشی شرکت کرده است.

به گفته وی، اهتمام ویژه رییس جمهور به ارتقای شاخص‌های آموزشی کشور از سیستان و بلوچستان گرفته تا شهر قدس و تهران و دیگر نقاط کشور به خوبی در جامعه بروز و ظهور داشته به نحوی که همگان به این باور رسیده‌اند که آموزش و پرورش باید در صدر امور باشد.

مدیر کل آموزش وپرورش شهر تهران با اشاره به اینکه فرایند تعلیم و تربیت بسیار پیچیده است گفت: نباید از این موضوع غافل شد که خانواده اولین کسی و نهادی است که به ما کمک می‌کند و اگر بستر را فراهم کنیم تیز که از توان آنان بیشتر بهره برد.

وی اظهار کرد: ۱۲ مرکز مشاوره خانواده تحت مدیریت آموزش و پرورش در تهران وجود دارد که این مراکز تا پایان سال جاری به ۲۰ مرکز افزایش خواهد یافت.