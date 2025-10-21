به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی مدحجی با اشاره به آخرین وضعیت آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم اظهار کرد: خودسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم که از فصل بهار آغاز شده است اکنون که به پایان ماه مهر رسیده‌ایم همچنان با شدت و ضعف ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این شرایط تا زمان کاهش دما و آغاز بارندگی ادامه خواهد داشت، افزود: در صورتی که جهت وزش باد شمال غربی به جنوب شرقی باشد و اگر وزش باد هم نسبتا شدید باشد، دود این آتش‌سوزی به سمت هویزه می‌رود و تا اهواز هم می‌رسد.

رئیس اداره احیای تالاب‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بنا بر پیش‌بینی هواشناسی، اولین بارندگی موثر در خوزستان از نیمه آذر آغاز می‌شود؛ بنابراین احتمالا خودسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، شاید تا پایان آبان با شدت و ضعف ادامه داشته باشد. البته ممکن است به دلیل جهت وزش باد، دود به سمت شهر‌های خوزستان نیاید و تنها در فضای پیرامون تالاب بماند.

وی بیان کرد: در سال ۹۷ هم که شاهد آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم بودیم، حریق تا ۱۸ آبان ادامه داشت. باید ببینیم امسال شرایط چگونه خواهد بود.

در پی انتشار دود ناشی از خودسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، فعالیت مدارس شیفت صبح هویزه در روز گذشته ۲۸ مهر به صورت غیرحضوری و ادارات به صورت دورکاری بود.