رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه ایلام گفت: در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید شنونده گلایه‌های مردم باشیم و برای رفع آنها تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در چهل و پنجمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، سه‌شنبه ۲۹ مهر در سفری بدون تشریفات به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان ایلام شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان ایلام، برنامه‌هایی را در زمینه رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

دیدار با قضات، اقشار مختلف مردم و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به ایلام، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.

ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ بار) و خوزستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.

رئیس دستگاه قضا در چهل و پنجمین سفر استانی ساعتی پیش وارد ایلام شد و در یکی از برنامه‌های خود در این استان در جمع دانشجویان دانشگاه ایلام حاضر شد.

این برای چهاردهمین بار است که رئیس دستگاه قضا به منظور گفت‌و‌گو با دانشجویان در جمع آنها حاضر می‌شود.

محسنی اژه‌ای در سفر به استان ایلام، در جمع قضات و کارکنان دادگستری این استان، حضور یافت و طی سخنانی، با تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه به رفع مسائل و مشکلات مردم گفت مردم دژ محکم و مستحکم در برابر دشمنان هستند؛ امروز بهترین عبادت، خدمت به این مردم است؛ باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم بشماریم؛ سختی کار و مشکلات موجود در حین انجام کار نباید ما را از خدمت بی‌منت به مردم باز دارد.

وی افزود: مردم از ما توقعات زیادی ندارند؛ مردم از ما توقع دارند وقتی سر و کارشان به قوه قضاییه افتاد با اخلاق خوب و حسنه با آنها برخورد کنیم و کارشان را تا حد ممکن در سریع‌ترین زمان انجام دهیم و در رسیدگی به امورات‌شان عادلانه و وفق قانون عمل کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: عدالت باید در همه رفتار و شئون ما به احسن و اکمل وجه، متجلی باشد. اگر گزارشی به دست ما رسید و ما در ارجاع آن تاخیر کردیم و به واسطه این تاخیر، حقی ضایع شد باید بدانیم که مدیون هستیم و ضمان بر عهده ماست.‌ی اگر رفتارمان به‌گونه‌ای بود که به واسطه آن، شاکی و متهم نتوانستند مطالب و دفاعیات خود را بیان کنند، بدانیم که قطعاً مدیون هستیم.

محسنی اژه ای افزود: اگر کیفرخواست‌های صادره از دادسرا‌های ما به کرات در دادگاه‌های ما نقض و یا منتهی به صدور حکم تبرئه شد باید یک آسیب شناسی دقیق و جامع انجام دهیم و ایرادات کار را بیابیم.

وی گفت در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضایی گلایه‌هایی از ناحیه مردم وجود دارد؛ باید شنونده این گلایه‌ها باشیم و در جهت رفع آنها نهایت تلاش خود را به خرج دهیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه به ارائه توضیحاتی در خصوص رفع مسائل معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی پرداخت.

«علیمحمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز طی سخنانی به بیان دستاورد‌های مجموعه قضایی این استان پرداخت و گفت: تعداد ۷۵۰۰ پرونده مُسن و معوق موجود در مراکز و مراجع قضایی استان ایلام در سال ۱۴۰۱، تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۲۰ فقره رسیدند.

وی افزود: ما در مجموعه قضایی استان ایلام موفق شده‌ایم نرخ دادرسی الکترونیک را به ۹۶ درصد و میزان اتقان آرا را به ۸۵ برسانیم.

علیمحمدی گفت: میزان صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف استان ایلام به ۴۸ درصد رسیده است.

وی افزود: طی سه سال گذشته ۲۰۹ سفر به حوزه‌های قضایی استان ایلام داشته‌ایم و از کارخانه‌های تولیدی کوچک و بزرگ استان بازدید به عمل آورده و مشکلات و مسائل تولیدکنندگان و صنعتگران را جویا شدیم.

رئیس کل دادگستری استان ایلام همچنین گفت: تلاش و اهتمام ما بر این است که در روز‌های پنجشنبه، به صورت مستمر از زندان‌های سطح استان ایلام بازدید به عمل آوریم.

در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شورا‌های حل اختلاف و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان ایلام، به طرح مطالب و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های گوناگون پرداختند.