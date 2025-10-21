نایب رئیس مجلس در دیدار با رئیس مجلس عمان گفت: در نشست اتحادیه بین المجالس در مورد هنجار‌های مهمی بحث می‌کنیم، اما همه این هنجار‌ها توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا زیر پا گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با شیخ خالد بن هلال بن ناصر المعولی، رئیس مجلس عمان در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین مجمع بین المجالس جهانی در ژنو دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

حاجی بابایی در این دیدار گفت: ایران و عمان دو کشوری هستند که پیوند‌های تاریخی و استراتژیک بسیار زیادی دارند و از نظر اقتصادی نیز وضعیت روابط در حال ارتقاء است.

وی افزود: از مواضع خوب عمان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدردانی می‌کنیم امیدواریم این همکاری‌ها ادامه پیدا کند و تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: هرچند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که رژیم صهیونیستی و آمریکا به راه انداختند، تلخ بود، اما نتایجی داشت؛ موضوعاتی که نیاز به تلاش برای تبیین زیادی داشت را خودشان تبیین کردند و بالاخره مشخص شد صهیونیست‌ها فقط با غزه و ایران دشمن نیستند، بلکه دشمن همه منطقه هستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جهان کنونی قانون و اخلاق ملاک نیست، گفت؛ همانطور که در بحث اسنپ بک مشاهده شد، بر خلاف اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، سه کشور اروپایی این اقدام را انجام دادند البته باید بگوییم که ۴۶ سال است که آمریکا ماشه را چکانده است.

وی گفت: در نشست اتحادیه بین المجالس در مورد هنجار‌های مهمی بحث می‌کنیم، اما همه این هنجار‌ها توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا زیر پا گذاشته شده است.

رئیس مجلس عمان: هرزمان بارقه امیدی برای مردم فلسطین به وجود آمد، اسرائیل آن را نقض کرد

براساس این گزارش، رئیس مجلس عمان در این دیدار گفت: ما درباره ایران و عمان صحبت می‌کنیم که بسیار به همدیگر نزدیک هستند، ما حمایت‌های ایران در مقاطع مختلف تاریخی از عمان را فراموش نمی‌کنیم.

وی درباره مسائل فلسطین ادامه داد: متاسفانه هر موقع که فکر می‌کنیم بارقه امیدی به وجود آمده است، اسرائیل آن را نقض می‌کند.

رئیس مجلس عمان بیان کرد: هیئت فلسطینی اعلام کرد پس از برقراری آتش بس، مجددا فلسطین بمباران شده است و حتی آمریکایی‌ها نیز می‌گفتند که وضعیت غزه مانند این است که در آنجا بمب اتم فرود آمده است.