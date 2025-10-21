مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، خسروی گفت: تعداد سامانه‌های نظارتی استان از ۳۷ به ۸۱ سامانه افزایش پیدا خواهد کرد و هم‌ اکنون ۴۴ سامانه جدید در حال نصب و اجرا است.

وی افزود: سامانه‌های نظارتی نقش مهمی در افزایش ایمنی و نظم ترافیکی محور‌های مواصلاتی دارند و این سامانه‌ها با ثبت تخلفات، پایش تردد وسایل نقلیه و کنترل لحظه‌ای وضعیت راه‌ها، امکان مدیریت هوشمند ترافیک و واکنش سریع در زمان وقوع حوادث را فراهم می‌سازند.

خسروی افزود: در بخش سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور نیز، در حال حاضر ۵۲ سامانه فعال در سطح محور‌های مواصلاتی استان وجود دارد و با نصب ۱۴ سامانه جدید، این تعداد به ۶۶ سامانه خواهد رسید.