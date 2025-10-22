پخش زنده
در طرح مفتاحالجنه، بیش از ۱۶ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی به خانوادههای نیازمند استان زنجان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: در اجرای طرح مفتاحالجنه ۱۶ میلیارد و ۶۷۶ میلیون ریال مساعدت نقدی و غیرنقدی از سوی خیران، مدیران اجرایی و نیکوکاران به خانوادههای نیازمند استان اهدا شد.
روشن سرشت با اشاره به اجرای طرح معنوی و حمایتی مفتاحالجنه افزود: در راستای ترویج فرهنگ انفاق و حمایت از خانوادههای نیازمند، طرح مفتاحالجنه با حضور مدیران اجرایی، مسئولان استانی و خیران در شهرستانهای مختلف استان اجرا شد و نتایج بسیار ارزشمندی به همراه داشت.
وی اظهار داشت: در قالب این طرح، مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و خیران با حضور در منازل خانوادههای تحت حمایت، ضمن بررسی وضعیت معیشتی آنها، کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را برای رفع نیازهای ضروری این خانوارها اهدا کردند.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه در پی اجرای این طرح سه هزار و ۴۳ بازدید در قالب طرح مفتاح الجنه انجام شده است، گفت: یک هزار و ۱۱۱ مورد از کل این بازدیدها معادل ۳۷ درصد با حضور مدیران و مسئولان خارج از کمیته امداد انجام شده است.
روشن سرشت با اشاره به کمکهای صورت گرفته به مددجویان در این بازدیدها گفت: از این میزان، حدود ۱۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون ریال بهصورت مستقیم توسط مهمانان خارج از کمیته امداد اهدا شده است که ۵۰ درصد از کل کمکها را شامل میشود.
وی گفت: طرح مفتاحالجنه این نهاد، زمینهساز ارتباط مستقیم خیران با خانوادههای نیازمند بوده که در استان زنجان با موفقیت در حال اجراست.
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد جمعیتی نزدیک به ۵۱ هزار نفر هستند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۸۴۹ نفر سالمند و ۲ هزار بیمار سخت درمان هستند و ۱۵ هزار و ۵۷۸ خانوار معادل ۵۶ درصد در روستاها زندگی میکنند.
۳۱ هزار و ۴۶۸ نفر معادل ۶۶.۹ درصد از کل مددجویان کمیته امداد استان از زنان سرپرست خانوار هستند که از حمایتهای مختلف این نهاد بهرهمند میشوند.
چهار هزار و ۹۳۰ فرزند محسنین هم اکنون تحت حمایت کمیته امداد استان هستند و ۳۱ هزار و ۴۵۷ حامی در حال حاضر در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین با کمیته امداد همکاری میکنند.