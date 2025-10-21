پخش زنده
امروز: -
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی دیگر وارد کشور شده و تعداد اتوبوسهای برقی وارداتی به ۵۰۰ دستگاه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی با بیان اینکه طی سفر به چین قرارداد ۷۵ دستگاه متروباس برقی نیز منعقد شد، گفت: قرار بر این است که این تعداد طی ماههای آتی تحویل تهران شود.
وی افزود: متروباسها ۲۶ متری با ظرفیت حدود ۳۰۰ نفر هستند و در خط پایانه شرق تا میدان آزادی فعالیت خواهند کرد.
معاون شهردار تهران با اشاره به قرارداد بومیسازی اتوبوسها هم گفت : این قرارداد با همکاری شرکت کارمانیا، کرمان موتور، هایگر و شهرداری تهران امضا و اجرا میشود تا از این پس اتوبوسها را به صورت بومی در کشور تولید کنیم. انجام این کار در ایران به بخش خصوصی و دو شرکت کارمانیا و کرمان موتور واگذار شده است.