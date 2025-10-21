پخش زنده
اسامی پذیرفتهشدگان نهایی رشته محلهای متمرکز و شرایط خاص پذیرش دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: اسامی پذیرفتهشدگان نهایی رشتههای مختلف تحصیلی مطابق ضوابط مربوط به گزینش متمرکز و شرایط خاص هر یک از گروههای آموزشی دورههای مذکور بر اساس اولویت کدرشته محلهای انتخابی و ظرفیتهای تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش شده و اسامی پذیرفتهشدگان در درگاه اطلاعرسانی این سازمان قرار گرفته است.
پذیرفتهشدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبتنام و انتخاب واحد به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمیکاربردی به نشانی uast.ac.ir مراجعه و مطابق دستورالعمل مربوط نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.