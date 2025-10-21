معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش با بیان این که ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون رویینگ باطل نمی‌شود، گفت: انتخابات این فدراسیون آذرماه با همان نامزدهای قبلی برگزار خواهد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون رویینگ ۲۹ شهریور آغاز شد و پس از گذشت ۱۰ روز کاری نهم مهر به پایان رسید که تنها محسن شادی که پیش از این نیز سرپرستی فدراسیون را برعهده داشت، برای احراز پست ریاست فدراسیون رویینگ ثبت نام کرد.

محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش در پاسخ به این پرسش که آیا ثبت نام از نامزد‌های انتخابات فدراسیون رویینگ باطل می‌شود یا خیر؟ به ایسنا گفت: ثبت نام قبلی باطل نمی‌شود و انتخابات با حضور محسن شادی که تنها نامزد احراز پست ریاست فدراسیون رویینگ است، برگزار خواهد شد.

او در پایان افزود: سرپرستی فدراسیون را در حال حاضر مهران تیشه گران تا زمان برگزاری انتخابات برعهده دارد و انتخابات این فدراسیون آذرماه با حضور محسن شادی که تنها کاندیدای احراز پست ریاست این فدراسیون است، برگزار می‌شود.