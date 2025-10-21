سرویس‌های ویژه بازدید از زادگاه امیرکبیر، ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان دروازه تهران اراک به سمت هزاوه حرکت می‌کنند.

ساعت ۸:۳۰ صبح، حرکت به سمت زادگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره میراث فرهنگی شهرستان اراک اعلام کرد: به مناسبت هفته فرهنگی اراک، تور بازدید فرهنگی از روستای تاریخی هزاوه با محوریت بازدید از منزل زادگاه امیرکبیر، افتتاح جشنواره انگور و حضور در کارگاه‌های سنتی شیره‌پزی برگزار می‌شود.

در این برنامه، بازدید از منزل تاریخی امیرکبیر، زادگاه یکی از بزرگ‌ترین رجال تاریخ ایران، افتتاح رسمی جشنواره انگور هزاوه و آشنایی با شیوه‌های سنتی شیره‌پزی در قالب کارگاه‌های آموزشی در دستور کار قرار دارد.

حرکت سرویس‌ها ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان دروازه تهران اراک انجام خواهد شد.

زمان بازگشت شرکت‌کنندگان نیز ساعت ۱۲ ظهر پیش‌بینی شده است.