سرویسهای ویژه بازدید از زادگاه امیرکبیر، ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان دروازه تهران اراک به سمت هزاوه حرکت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره میراث فرهنگی شهرستان اراک اعلام کرد: به مناسبت هفته فرهنگی اراک، تور بازدید فرهنگی از روستای تاریخی هزاوه با محوریت بازدید از منزل زادگاه امیرکبیر، افتتاح جشنواره انگور و حضور در کارگاههای سنتی شیرهپزی برگزار میشود.
در این برنامه، بازدید از منزل تاریخی امیرکبیر، زادگاه یکی از بزرگترین رجال تاریخ ایران، افتتاح رسمی جشنواره انگور هزاوه و آشنایی با شیوههای سنتی شیرهپزی در قالب کارگاههای آموزشی در دستور کار قرار دارد.
حرکت سرویسها ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان دروازه تهران اراک انجام خواهد شد.
زمان بازگشت شرکتکنندگان نیز ساعت ۱۲ ظهر پیشبینی شده است.