مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز گفت: تامین سوخت زمستانی عشایر و روستا‌های منطقه اهواز با اولویت پیگیری می‌شود و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون در دیدار با فرمانداران شهرستان‌های مسجدسلیمان و اندیکا اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما تامین سوخت زمستانی عشایر و روستا‌های واقع در منطقه اهواز شهرستان مسجدسلیمان با اولویت در حال پیگیری است.

وی افزود: تمهیدات لازم برای تامین سوخت عشایر و روستا‌های شهرستان اندیشیده شده و با توجه به وجود ۲۰ هزار خانوار مصرف کننده نفت سفید تعداد ۴۳ فروشندگی کار توزیع نفت سفید روستا‌های ناحیه مسجدسلیمان و اندیکا را بر عهده دارند.

ایدون بیان داشت: پس از ثبت نام خانوار‌های نفت سفید سوز در سامانه سدف و تایید کردن درخواست‌ها توسط روسای نواحی، متقاضیان می‌توانند بر اساس اعلام عمومی این شرکت جهت دریافت سهمیه خود به عرضه کنندگان مورد نظر مراجعه کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه اهواز تصریح کرد: با برنامه‌ریزی و نیازسنجی دقیق، سوخت مورد نیاز استان به ویژه مناطق صعب العبور و فاقد گاز طبیعی به حد کافی ذخیره‌سازی شده و برای سوخت‌رسانی زمستانی تا دورافتاده‌ترین نقاط استان آمادگی کامل وجود دارد و خوشبختانه هیچ‌گونه جای نگرانی و کمبود سوختی وجود ندارد.