به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، صبح امروز حدود ۳۰۰ نفر از بازنشستگان سازمان صداوسیما در ساختمان شیشه‌ای حضور یافتند و از نزدیک آثار حمله و جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، دیدن کردند.

این بازدید در پی جنایت رژیم غاصب و منحوس صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه علیه میهن عزیزمان، به ویژه حمله به ساختمان شیشه‌ای که صدای حق و حقیقت برای آزادیخواهان جهان بود، تدارک دیده شده و هدف از برگزاری آن تجدید خاطرات بازنشستگان و پیشکسوتان گرانقدر و قدردانی از پایداری و ایثار کارکنان در شرایط بحرانی اخیر است.

ادای احترام به شهدای رسانه ملی و بویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه ساختمان شیشه‌ای از جمله برنامه‌های امروز بود که به همت اداره کل بازنشستگی رسانه ملی برگزار شد.