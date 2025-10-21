پخش زنده
امروز: -
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تولید برق پاک را با بهرهگیری از پنلهای خورشیدی در ساختمان مرکزی آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو در راستای سیاستهای کلان ایمیدرو برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، سامانه پنلهای خورشیدی با ظرفیت تولید ۲۰ کیلووات ساعت برق در ساختمان مرکزی این سازمان نصب و راهاندازی شد.
اجرای این طرح با هدف کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری، کمک به رفع ناترازی انرژی کشور و ترویج استفاده از انرژیهای پاک در مجموعههای صنعتی و اداری صورت گرفته است.
با بهرهبرداری از این سامانه خورشیدی، بخش قابلتوجهی از برق مصرفی ساختمان مرکزی ایمیدرو از طریق انرژی خورشیدی تأمین میشود. این اقدام علاوه بر صرفهجویی در هزینههای انرژی، موجب کاهش انتشار گازهای گلخانهای، کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حفاظت از محیط زیست خواهد شد.
ایمیدرو به عنوان سازمان توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی کشور، توسعه زیرساختهای انرژی نو را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود دانسته و آن را گامی مهم در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار کشور ارزیابی میکند.