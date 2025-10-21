افزایش صادرات کالا از مرز سرخس به کشورهای آسیای مرکزی
صادرات کالا از گذرگاه ریلی و جادهای سرخس به کشورهای آسیای مرکزی، در نیمه نخست امسال ۲۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر کل گمرک شهید شوشتری سرخس گفت: در بازه زمانی یاد شده ۹۲۴ هزار تن کالا به ارزش ۴۵۷ میلیون دلار از گمرک شهید شوشتری سرخس به کشورهای آسیای مرکزی صادر شد که از نظر ارزش در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۷ درصد افزایش داشته است.
علی اکبر کیانی علیآباد افزود: مواد غذایی، محصولات پتروشیمی، مواد سوختی و مصالح ساختمانی شامل سیمان، سرامیک، میلگرد و دیگر اقلام، صادرات عمده کشورمان را به منطقه آسیای مرکزی تشکیل داده است.
وی بیان کرد: در این مدت بیش از ۷۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار صادر شده است که مقایسه این رقم با آمار صادرات، تراز مثبت تجاری کشورمان در تجارت با آسیای مرکزی را نشان میدهد.
گمرک و گذرگاه مرزی سرخس در انتهاییترین منطقه شمال شرق ایران در استان خراسان رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، هممرز با ترکمنستان واقع شده است که از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور به ویژه با کشورهای آسیای مرکزی محسوب میشود.
۲۹ مهرماه در تقویم رسمی کشور با عنوان صادرات ثبت شده است.