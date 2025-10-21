پخش زنده
طرح نوسازی مخزن هوایی آب روستای بیشه بزان دزفول به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر آب و فاضلاب منطقه دزفول گفت: مخزن هوایی این روستا دارای ظرفیت ذخیرهسازی ۱۰۰ مترمکعب آب است که با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرحهای جاری شرکت آب و فاضلاب خوزستان نوسازی و بهسازی شده است.
حسین سعادتی فر با اشاره به اینکه عملیات اجرایی پروژه شامل نوسازی کامل سازه مخزن هوایی، بازسازی خطوط ورودی و خروجی، و رنگآمیزی بدنه فلزی مخزن بوده است، ادامه داد: این طرح با هدف ارتقای کیفیت و بهداشت آب شرب، افزایش تابآوری تأسیسات و بهبود خدماترسانی در بخش روستایی شهرستان دزفول انجام شده است.
روستای بیشه بزان در بخش شهیون دزفول و دارای ۲۰۰ خانوار است.