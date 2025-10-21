به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز سه‌شنبه در نشست خبری گفت: مصوبه‌ای در هیئت وزیران برای آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد از طرف سرمایه‌گذاران خارجی داشتیم که به‌زودی ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد وارد کشور خواهد شد و در بستر مبادله ارز و طلا به فروش خواهد رسید.

سخنگوی دولت تصریح کرد: به عبارتی دوباره شاهد یک حراج از طرف بانک مرکزی خواهیم بود.

مهاجرانی، ضمن تبریک روز ملی صادرات به فعالان عرصه اقتصاد، اظهار داشت: در نشستی که امروز رئیس‌جمهور با کارآفرینان و صادرکنندگان داشتند، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای فروش بنگاه‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکداری اعلام آمادگی کردند، چرا که یکی از گلایه‌های همیشگی فعالان اقتصادی این است که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و در ارائه تسهیلات نیز شرکت‌های خود را در اولویت قرار می‌دهند.

وی افزود: رئیس‌جمهور، امروز بر پنجره واحد خدمات در زیست بوم تولید و تجارت تاکید کردند که از مطالبات مهم بخش خصوصی است؛ تولیدکنندگان بعضا با ۵۰ سامانه باید کار کنند که بخشی از انرژی کاری آنان را مستهلک می‌کنند؛ لذا رئیس‌جمهور تاکید کردند که این موضوع فعال شود و به سرعت در جهت رفع آن تلاش شود. همچنین قرار شد قواعد و قوانین دست و پاگیر نیز در ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی، بررسی و راهکار‌های لازم برای اصلاح آن‌ها ارائه شود.

به زودی حراج شمش طلا از طرف بانک مرکزی برگزار می‌شود

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد از طرف سرمایه‌گذاران، تاکید کرد: ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد از طرف سرمایه‌گذاران وارد شده که این راهی برای بازگشت ارز به کشور است و قرار است این میزان از طلا در بستر مبادله ارز و طلا ارائه شود، به عبارت دیگر به زودی شاهد یک حراج شمش از طرف بانک مرکزی خواهیم بود.

مهاجرانی با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع از پیش پای فعالان اقتصادی، اظهار داشت: اقدام مهمی با عنوان «نشان‌دار کردن مالیات» در حال انجام است، این اقدامی پسندیده است که از دولت سیزدهم آغاز شده است و انجام آن جای قدردانی و تشکر دارد. ۱۰۰ درصد طرح‌ها در استان تهران از این طریق تأمین اعتبار شد و جالب اینجاست که بیشترین میزان مشارکت در استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد صورت گرفته است و این امر نشان می‌دهد که توجه به این استان تا چه میزان مورد توجه مودیان مالیاتی عزیز کشورمان است.

وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در خصوص شایسته‌گزینی، گفت: رئیس‌جمهور، بار‌ها تاکید کردند که نباید سمت و جایگاه به افرادی سپرده شود که شایستگی آن‌ را ندارند، این مطالبه باید به فرهنگ و مطالبه ملی تبدیل شود.

اختصاص ۸۲۳ میلیون دلار برای واردات خورشیدی

سخنگوی دولت اضافه کرد: با توجه به اهمیت استفاده از انرژی‌های پاک برای دولت و پیگیری مجدانه آن از سوی رئیس‌جمهور، تاکنون ۸۲۳ میلیون دلار برای واردات صفحات خورشیدی تأمین شده است. یکی از راه‌های متعادل‌کردن ناترازی، وارد کردن سبد انرژی خورشیدی به سبد انرژی کشور است.

مهاجرانی گفت: دانشگاه‌های ایران که در رتبه‌بندی تایمز به عنوان دانشگاه برتر شناخته می‌شدند، از سال ۲۰۲۳ که ۶۳ بود در سال ۲۰۲۵، به ۸۳ عدد رسیده است و برنامه داریم که در سال آینده به عدد ۱۰۱ برسد.

قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته است

وی با اشاره به ارائه نامه به شورای امنیت سازمان ملل با همراهی چین و روسیه، گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته است، از نظر ایران، روسیه و چین عملا دیگر محلی برای ادامه موضوع وجود ندارد، در سطح شورای امنیت هم هنوز هیچ تصمیمی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده اتخاذ نشده است.

سخنگوی دولت افزود: اکثریت قاطع جامعه جهانی با رویکرد یک‌جانبه‌گرایی مخالفت دارند و اصولا جامعه جهانی نباید اجازه دهد کشور‌های معدود و محدودی که برخی از آن‌ها صلاحیت لازم را هم ندارند، در موضوعاتی که می‌تواند به صلح جهانی آسیب بزند و شأن سازمان‌های بین‌المللی را زیر سوال ببرد، وارد شوند و اقداماتی از جنس اقدامات مغرضانه و سوءاستفاده‌های سیاسی انجام دهند.

تورم را انکار نمی‌کنیم

مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص خط فقر، گفت: دو نوع فقر دسته بندی می‌شود؛ یکی فقر مطلب و دیگری فقر شدید. فقر مطلق شامل خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش را پوشش می‌دهد، اما فقر شدید تنها متمرکز بر خوراک است. در سال ۱۴۰۳، به ازای هر فرد ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است.

وی افزود: سیاست‌هایی که دولت اختیار می‌کند، مثل کفِ حقوق در جهت پوشش دادن این موضوع است، اما دولت با صراحت اعلام می‌کند که تورم بالاست و آن را انکار نمی‌کنیم و عامل اصلی آن تحریم‌هایی است که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، حمایت‌های هدفمند، طرح‌های اشتغال‌زایی، تقویت صندوق‌های بازنشستگی و عدالت در حوزه‌های درمان، آموزش و مسکن از جمله برنامه‌های دولت برای مقابله با آثار تورم و تحقق عدالت اجتماعی است.