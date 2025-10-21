پخش زنده
همایش «جایزه ملی جوانی جمعیت» همزمان با سراسر کشور در این استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه هماهنگی برگزاری این همایش گفت: یکی از مسائل مهم، پیچیده و چندبعدی در جامعه امروز، موضوع جوانی جمعیت است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار دارد.
فتا محمدی با بیان اینکه نیروی انسانی جوان، مهمترین پایه و اساس توسعه پایدار هر کشور است، افزود: تقویت سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانوادهها از اولویتهای اصلی دولت به شمار میرود.
محمدی اضافه کرد: در این همایش از خانوادههای موفق در حوزه جوانی جمعیت، دستگاههای اجرایی برتر و اصحاب رسانهای که در ترویج فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت نقش مؤثر داشتهاند، تجلیل میشود.
وی زمان برگزاری این همایش را ۲۴ آبانماه امسال اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار است این همایش در سالن آموزش و پرورش شهر یاسوج برگزار شود.