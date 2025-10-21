به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون وزیر راه و شهرسازی از رصد آنلاین عملکرد بانک‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت بانک‌های متخلف جریمه خواهند شد.

حبیب‌الله طاهرخانی افزود: سازمان مالیاتی به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن متصل است و به‌صورت برخط میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها را رصد می‌کند.

وی گفت: اطلاعات دقیق درباره جریمه‌ها و اقدامات صورت‌گرفته تنها توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تحقق این سهمیه، مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند. تاکنون بانک‌ها حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد داده‌اند و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان به طرح های دارای قرارداد تزریق شده است.

طاهرخانی همچنین گفت: سازمان مالیاتی بر اساس صورت‌های مالی و گزارش‌های بانکی، میزان جریمه‌ها را تعیین می‌کند و هیئت‌های مالیاتی برای بررسی عملکرد بانک‌ها تشکیل شده‌اند.

برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، اما شرایط برای همه یکسان است. وزارت راه و شهرسازی همکاری نزدیکی با دیوان و سازمان مالیاتی دارد تا حقوق مردم حفظ شود و تصمیم‌ها عادلانه گرفته شود.