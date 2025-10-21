به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ دبیر برگزاری نمایشگاه اظهار داشت: سعی کردیم امسال بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی را در یک برنامه ۳ ساله در قالب صنعت ورزش دیدیم، ۲ رویکرد اصلی که در نمایشگاه در نظر گرفتیم نگاه علمی و آینده نگری به نمایشگاه بود. در این خصوص تلاش کردیم موضوعات علمی را با همکاری که با پژوهشگاه تربیت بدنی داریم، پیش ببریم.

حمیدرضا قدبیگی افزود: امسال با همکاری ورزش همگانی استان تهران موضوع تندرستی را نیز در شعار نمایشگاه گنجانده شده است.

دبیر نمایشگاه خاطرنشان کرد: در پایان نمایشگاه با حمایت پژوهشگاه تربیت بدنی بیانیه‌ای صادر و مجموعه‌های فعال در صنعت ورزش پیگیری خواهد شد. همچنین ۸ پنل در ارتباط با چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان، کارگاه‌های آموزشی در قالب موضوعات دوپینگ، تغدیه و .. به صورت تخصصی در صنعت ورزش ارایه خواهد شد.

وی همچنین به همکاری فدراسیون ورزش همگانی و فدراسیون ورزش روستایی و عشایری و بازی‌های بومی و محلی در برگزاری نمایشگاه بین المللی و تجهیزات ورزشی، افزود: در این نمایشگاه با همکاری فدراسیون ورزش همگانی موضوعاتی همچون سالمندان، توانیابان و... و یکسری بازی‌های بومی و محلی در سالن ۵ نمایشگاه به صورت عملی ارائه خواهد شد. همچنین در روز دوم نمایشگاه راهپیمایی دوچرخه سواران از مرکز شهر تا نمایشگاه خواهیم داشت.

در ادامه این نشست، فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی اظهار کرد: فرصت ارزشمندی بود که در این نمایشگاه هم افزایی خوبی بین علم و پژوهش داشته باشیم و پیوندی بین علم و پژوهش و فناوری در کنار صنعت ورزش ایجاد کنیم.

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی تصریح کرد: پژوهشگاه به صورت محتوایی در کنار نمایشگاه خواهد بود رویکرد ما شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها در شناسایی نیاز‌های میدانی در حوزه ورزش خواهد بود و تلاش بر این است که از تولیدات ورزشی در این نمایشگاه حمایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ۷۰ تا از این شرکت‌ها درخواست حضور در این نمایشگاه داشتند که با بررسی‌های انجام شده توسط متخصصان به این نتیجه رسیدیم که شرکت‌ها و استارت آپ‌هایی انتخاب کنیم که محصولات خود را عملیاتی و توانسته اندبه جامعه ورزش خدمات ارائه دهند.

محمدی افزود: انبوه زیادی از پژوهشگران در حوزه صنعت ورزش در دانشگاه وجود دارند که‌در جهت رفع نیاز‌های واقعی کشور کار می‌کنند، همچنین در نمایشگاه بین المللی و تجهیزات ورزشی ۸ نشست تخصصی بر مبنای نیاز کشور پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: یکی از مباحث مهم که در نمایشگاه امسال پیگیری خواهد شد بحث آمادگی روانی قهرمانان و ورزشکاران حرفه‌ای است که همواره در میادین بین المللی ورزشکاران به خاطر این مساله برای کسب مدال دچار مشکل می‌شوند.

محمدی خاطرنشان کرد: صنعت ورزش امسال به صورت کیفی و علمی و این که چه استانداردی را طی کرده است برای تولیدکنندگان ارائه خواهد شد.

در ادامه رئیس هیات ورزش همگانی استان تهران گفت: این نمایشگاه تفاوت زیادی با سایر نمایشگاه دارد و تلاش شده تا فعالیت‌های ورزشی به ویژه همگانی توسعه پیدا کند.

قمی گفت: خیلی از رشته‌هایی المپیکی مطرح می‌شود، اما خیلی جذب ان رشته‌ها می‌شوند تا ورزش همگانی انجام دهند به طوری که قالب فعالیت باشگاه و جامعه بزرگ فوتبال همگانی است.

دبیر نمایشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا امسال نمایشگاه به مکمل‌های ورزشی و تجهیزات بدنسازی نیز اختصاص پیدا کرده است، افزود: تنها به ۲۰ درصد شرکت‌های حاضر در نمایشگاه در ارتباط با مکمل‌های ورزشی و تجهیزات بدنسازی مجوز داده شده و بیشتر سعی کردیم از استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم.

در پایان این نشست محسن جهانشیر معاون مرکز مشارکت ها، سرمایه گذاری‌ها و اقتصاد ورزش وزارت ورزش گفت: سعی داریم با همکاری وزارت ورزش و مرکز آمار به یک اطلاعات واحدی برسیم تا با برنامه ریزی دقیق این هم افزایی ایجاد شود. اگر بتوانیم اطلاعات درست و دقیقی را بدست آوریم می‌توانیم بخش زیادی از مسیر را طی کنیم که این امر مستلزم داشتن مدیریت واحد است.