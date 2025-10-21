به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس حال‌و‌هوایی کودکانه‌تر از همیشه دارد؛ چرا که ۵۲ ناشر فعال در حوزه کودک و نوجوان با بیش از ۵ هزار و ۲۴۴ عنوان کتاب، تازه‌ترین آثار خود را برای نسل فردا به نمایش گذاشتند.

بر اساس این گزارش، انتشاراتی‌های نام‌آشنا، چون مهرسا، پرتقال، افق، ایران‌بان، آنامید، قلم پیدایش، پنجره، جوانه رشد، مهاجر، کتاب پرنده، آیسان نگار و فنی ایران در این رویداد حضور دارند و با مجموعه‌ای از داستان‌ها، کتاب‌های آموزشی، علمی و ادبی، چشم و دل علاقه‌مندان کودک و نوجوان را روشن کرده‌اند.

این حضور پرشور، فرصتی مغتنم برای خانواده‌هاست تا فرزندانشان را با دنیای واژه‌ها و خیال آشنا کنند و از نزدیک با تازه‌ترین آثار نشر کودک و نوجوان کشور آشنا شوند.

نمایشگاه کتاب خراسان شمالی در مصلی بجنورد تا ۳ آبان ماه برای علاقه‌مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی دایر است.