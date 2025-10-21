از ابتدای امسال بیش از ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری در استان یزد پرداخت شده است و ۶ هزار و ۲۸۲ نفر نیز در صف دریافت وام فرزند آوری هستند.

سخنگوی شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: از ابتدای امسال تاکنون، نظام بانکی استان یزد چهار هزار و ۳۹۴ فقره وام فرزندآوری به مبلغ بیش از چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است. در حال حاضر نیز شش هزار و ۲۸۲ نفر در صف دریافت این وام قرار دارند.

جنتی‌مقدم بیان کرد: «با وجود تلاش شبکه بانکی برای تسریع در پرداخت وام‌ها، صف متقاضیان همچنان طولانی است. علت اصلی این موضوع، لزوم صدور کد پیگیری از سوی بانک مرکزی برای هر وام است. حتی در مواردی که بانک‌ها منابع لازم را در اختیار دارند، تا زمانی که مجوز بانک مرکزی صادر نشود، امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد.»

وی با اشاره به عملکرد مطلوب برخی بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌های ملی، ملت و صادرات در پرداخت وام‌های فرزندآوری عملکرد خوبی داشته‌اند و متقاضیان پس از دریافت نوبت، تسهیلات خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کرده‌اند. با این حال، انتظار می‌رود بانک‌های خصوصی نیز در این زمینه همکاری و سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

سخنگوی شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد مدت زمان انتظار برای دریافت وام را به‌طور میانگین بین پنج تا شش ماه اعلام کرد و گفت: از نظر ما، نباید زمان انتظار بیش از شش ماه به طول بینجامد. پس از صدور نوبت از سوی بانک مرکزی، پیامک مراجعه برای تشکیل پرونده به متقاضی ارسال می‌شود و در صورت تکمیل مدارک و احراز صلاحیت اعتباری، وام می‌تواند ظرف چند روز پرداخت شود.

وی تأکید کرد: رتبه اعتباری متقاضی و معرفی ضامنان معتبر از مهم‌ترین عوامل تسریع در پرداخت تسهیلات است. در صورت آماده بودن مدارک، فرآیند پرداخت در دو تا سه روز نهایی می‌شود.