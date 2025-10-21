به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی منتهی به این شهرستان به چند دستگاه خودرو مشکوک و آنها را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در این طرح ۴ دستگاه خودرو شامل ۳ دستگاه سمند، یک دستگاه پژو ۴۰۵ توقیف که در بازرسی دقیق از خودروها، مقدار تقریبی ۵ هزار لیتر گازوئیل و از یک انبار دپوی سوخت مقدار ۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع کشف شد.

سرهنگ خوشناموند با اشاره به دستگیری ۵ نفر در این راستا، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت قاچاق مکشوفه را ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر با بیان اینکه رانندگان خودرو‌ها و صاحب انبار پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.