رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۳۴ دستگاه خودرو به دلیل استفاده از چراغ‌های زنون، خیره کننده و غیراستاندارد در این استان اعمال قانون و توقیف ساعتی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ حسن دانایار افزود: طرح یک هفته‌ای برخورد با خودرو‌های دارای نور خیره کننده، هدلایت و زنون و نقص سیستم روشنایی که با استقبال عمومی و رضایتمندی مردم و هموطنان عزیز همراه بوده، توسط کارکنان پاسگاه‌های پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد که در این طرح ۱۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو کنترل شده که از این تعداد۳۴۱۰خودرو به علت استفاده از چراغ‌های زنون و هدلایت یا نقص سیستم روشنایی اعمال قانون و تعداد۴۳۴ دستگاه خودروی متخلف توقیف ساعتی یا به پارکینگ منتقل شدند.

وی اظهار کرد: استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، زنون، الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه با مبلغ ۱۵۰ هزار تومان جریمه و نقص فنی موثر یا نقص در سیستم روشنایی در شب با مبلغ ۳۰۰ هزار تومان اعمال قانون و جریمه خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: نقص سیستم روشنایی در شب برای رانندگان وسایل نقلیه با پلاک شخصی تعداد ۳ نمره منفی و برای دارندگان پلاک عمومی و تاکسی‌ها تعداد ۶ نمره منفی برای گواهینامه رانندگان مذکور ثبت خواهد شد.

دانایار تصریح کرد: دستکاری و تغییر در سیستم روشنایی خودرو‌ها اقدامی خطرناک، غیرقانونی و خط قرمز پلیس است که مستقیماً امنیت ترافیکی را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد: مردم از برخورد با خودروی‌هایی که اقدام به دست کاری چراغ‌ها و سیستم روشنایی خودرو کرده‌اند استقلال کرده و درخواست تشدید این برخورد‌ها را دارند.

رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: تعویض چراغ خودرو و استفاده از نور‌های زنون و غیراستاندارد به شدت موجب اختلال در دید رانندگان مقابل می‌شود که در صورت تصادف و تشخیص کارشناسان مبنی بر داشتن سهم تقصیر نور زنون در تصادف، برای راننده متخلف که سیستم روشنایی خودرو را دستکاری کرده در نظر گرفته می‌شود.

دانایار بیان کرد: برخی رانندگان به اشتباه تصور می‌کنند این چراغ‌ها میدان دیدشان را افزایش می‌دهد؛ اما واقعیت این است که این کار، به قیمت نابینایی لحظه‌ای راننده مقابل و وقوع حادثه تمام می‌شود.

وی تصریح کرد: به تمامی رانندگان هشدار می‌دهیم که از هرگونه تغییر در سیستم روشنایی خودرو و استفاده از چراغ‌های زنون، هدلایت و خیره کننده خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: مأموران پلیس در محور‌های برون‌شهری و بین استانی، این تخلف را به صورت شبانه‌روزی رصد و با متخلفان به‌شدت برخورد خواهند کرد.