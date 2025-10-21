به همت تولیدکنندگان فریمانی، سالانه ۴۰۰ تن پا و پنجه مرغ به کشور ازبکستان و ویتنام صادر می‌شود.

ارزآوری۵۰۰ هزار دلاری صادرات پا و پنجه مرغ از فریمان به ازبکستان و ویتنام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار فریمان گفت: ۱۵۰ تن پوست مرغ نیز از فریمان به کشور ازبکستان صادر می‌شود که در مجموع این صادرات ۵۰۰ هزار دلار ارزآوری برای کشور دارد.

مهدی ناصری با اشاره به این که شهرستان فریمان ۲ واحد فراوری طیور دارد گفت: در این کشتارگاه که رتبه A را داراست ۲۱۵ نفر به صورت مستقیم و ۶۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به فعالیت هستند.

پا و پوست مرغ حاوی کلسیم و کلاژن است و جایگزین بسیار مناسبی برای ویتامین‌های گروه B و D محسوب می‌شود و جایگزین خوبی برای قرص‌های حاوی کلسیم است.