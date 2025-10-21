مدیر حج و زیارت استان بوشهر گفت: اولویت های جدید تشرف به حج تمتع یعنی دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان بهمن ۸۶ می توانند به سامانه حج مراجعه و نام نویسی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج می‌توانند با مراجعه به سامانه پنجره واحد حج و زیارت نسبت به انجام پیش ثبت نام و واریز وجه اقدام کنند.

صداقت افزود: زمان بندی پیش ثبت نام اولویت‌های جدید بر اساس تاریخ ودیعه گذاری به شرح زیر است:

دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا پایان دی ماه ۸۶ از ساعت ده صبح سه شنبه ۲۹ مهر

دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا ۱۵ بهمن ۸۶ از ساعت ده صبح شنبه ۳ آبان

قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا پایان بهمن ۸۶ از ساعت ده صبح سه شنبه ۶ آبان

وی گفت: با توجه به سهمیه تخصیصی به کشور با تکمیل ظرفیت ثبت نام در هریک از این تاریخ ها، پیش ثبت نام متوقف می‌شود.