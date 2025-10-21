به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان از اعلام نتایج نهایی تمامی رشته‌محل‌های متمرکز و شرایط خاص (تعهد اشتغال) پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته مهر‌ماه سال ۱۴۰۴ این دانشگاه خبر داد.

آقابابائی افزود: پذیرش دوره‌های کاردانی فنی وکاردانی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه سالجاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند نتایج را از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مشاهده کرده و پذیرفته‌شدگان باید برای اطلاع از زمانبندی و انجام فرایند ثبت‌نام و انتخاب واحد از روز شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا به نشانی www.edu.uast.ac.ir مراجعه کنند.