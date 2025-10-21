پخش زنده
امروز: -
نائب رئیس شورای اسلامی شهر یزد از تأمین و خرید ۱۳ دستگاه خودروی ویژه و اتوبوس مجهز به رمپ مخصوص معلولان توسط شهرداری یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجتالاسلام سید محمد ناصر حیدری، از تأمین و خرید ۱۳ دستگاه خودروی ویژه و اتوبوس مجهز به رمپ مخصوص معلولان توسط شهرداری یزد خبر داد و گفت: این خودروها با هدف ارتقای خدمات حملونقل شهری برای افراد دارای معلولیت تهیه شدهاند.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای برابر برای حضور فعال همه اقشار جامعه در فضاهای شهری افزود: شهرداری یزد در سالهای اخیر گامهای مؤثری در زمینه مناسبسازی معابر، پیادهروها و فضاهای عمومی برداشته است و این مسیر با جدیت ادامه دارد.
حجتالاسلام حیدری تصریح کرد: اجرای پروژههایی نظیر احداث رمپهای دسترسی، مسیرهای ویژه نابینایان و اصلاح فضاهای خدماتی شهری از جمله اقداماتی است که با همکاری کمیته مناسبسازی شهرداری و نظارت شورای اسلامی شهر یزد در حال انجام است.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تأکید شورای ششم بر تحقق عدالت اجتماعی گفت: امیدواریم با تکمیل ناوگان حملونقل ویژه و توسعه زیرساختهای مناسبسازی، شهر یزد به الگوی ملی در این حوزه تبدیل شود.