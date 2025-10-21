به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد حسن باقری شکیب گفت: طی ساعات بعدازظهر جمعه، افزایش ابر را در آسمان استان شاهد خواهیم بود احتمال اینکه بارش‌های پراکنده‌ای را طی ساعاتی از جمعه شب در برخی از نقاط استان داشته باشیم دور از انتظار نیست هر چند بارش‌ها قابل ملاحظه نخواهد بود.

او افزود: آسمان طی پنج روز آینده عمدتا صاف تا قسمتی ابری بوده در ساعات بعدازظهر وزش باد را داریم.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه برای امروز و فردا ۳۰ مهر و اول آبان در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت باد را نیز خواهیم داشت، تاکید کرد کرد: از نظر دمایی تغییر محسوسی نداریم و ثبات نسبی دما‌ها را تا پایان هفته شاهد خواهیم بود.

باقری شکیب با بیان اینکه روز گذشته بیشینه دما از فامنین با ۲۶ درجه سانتیگراد و صبح امروز دمای کمینه از همدان، بهار، اسدآباد و شیرین‌سو با سه درجه سانتیگراد گزارش شده گفت: دمای هوای همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۴ و ۳ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.