مدیر حوزه‌های علمیه کشور در گردهمایی معاونان فرهنگی جهاد دانشگاهی این نهاد را برآمده از بطن انقلاب اسلامی دانست وگفت: خدمت به مردم و انتشار پیام انقلاب، بزرگترین رسالت جهاد دانشگاهی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت الله علیرضا اعرافی در نود و سومین گردهمایی معاونان فرهنگی و روسای سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور در سالن احمدی روشن دانشگاه قم، جهاد دانشگاهی گفت:همواره در خط مقدم توسعه علمی و فناوری کشور قرار داشته است.

وی با تحلیل آیه ۱۰۸ سوره یوسف، آگاهی، حکمت، دانش و پیمودن مسیر همراه با بصیرت و توحید و تشکیل گروه برای خدمت و هدایت مردم را از ویژگی‌های پیامبر عظیم الشان اسلام بیان کرد و افزود: متولیان امور فرهنگی باید به دنبال اخلاص در عمل و معامله با خدای خود باشند چرا که هر کار و تلاشی برای رفاه مردم، معامله با خداوند است که برکت دنیا و آخرت را به همراه دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خدمت به مردم و انتشار پیام انقلاب اسلامی را رسالت بزرگ جهاد دانشگاهی برشمرد و گفت: این نهاد فضیلت‌ها و کمالات متعدد و قابل ستایشی دارد که با روحیه جهادی، نگاه کلان و اندیشه مقاومت درآمیخته است.

استاندار هم در این آئین، همجواری قم با حرم مطهر بانوی کرامت، مسجد مقدس جمکران، حوزه علمیه و حضور علما را منشا کانون تحولات فرهنگی برشمرد و گفت: اجرای طرح محله محور از تاکیدات رئیس جمهور در قم، در همه عرصه‌های زیربنایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در محله‌های قم در حال انجام است.

اکبر بهنام جو با اشاره به نقش جهاد دانشگاهی در طرح محله محور، این نهاد را بازوی توانمندی دانست و بر لزوم همکاری بین دستگاه‌ها و نهاد‌های علمی و فرهنگی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهاد‌هایی همچون جهاد دانشگاهی با هدف رفع مشکلات مردم تاکید کرد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور هم در حاشیه این گردهمایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، همفکری و تبادل اطلاعات بین معاونین فرهنگی و مدیران شعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی کشور را از اهداف برگزاری این گردهمایی بیان کرد و گفت: در این گردهمایی دو روزه، مسائل مربوط به فعالیت‌های سال تحصیلی جدید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

محمود علیگو افزود: آیین امضای تفاهم نامه مشترک جهاد دانشگاهی با مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، جامعه المصطفی العالمیه و مسجد مقدس از جمله برنامه‌های این گردهمایی است.

برپایی نشست‌های تخصصی و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره ملی و نخستین جشنواره بین المللی مهدویت هم از دیگر برنامه‌های این گردهمایی دو روزه است