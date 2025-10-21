پخش زنده
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: مسائل محیطزیستی کشور تنها فنی نیستند، بلکه ببعد اجتماعی نیز دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما هادی کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست در پنجمین گردهمایی مدیران و رؤسای آموزشی دستگاههای اجرایی کشور بر اهمیت آموزش و نقش آن در عبور از بحرانهای زیستمحیطی تأکید کرد.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه مسائل محیطزیستی کشور تنها فنی نیستند، بلکه بُعد اجتماعی نیز دارند، افزود: آمارهای موجود در حوزه محیطزیست نگرانکننده است و شرایط اقلیمی خشک، کمآبی و فرونشست زمین به سطحی تکاندهنده رسیده است.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی نمیتوان میان موضوعاتی مانند تغییر در جنگلها، مراتع، منابع آب و هوا اولویتبندی قائل شد؛ چرا که همه آنها به یک اندازه حیاتی هستند.
کیا دلیری خاطرنشان کرد: بیش از ۹۳ درصد از مساحت کشور در اقلیم خشک و نیمهخشک قرار دارد و این مسئله امنیت غذایی، اقتصادی و حتی ثبات سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد مشکلات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای انسانی است، تأکید کرد: راهحل نیز در دستان خود ماست. هیچ دستگاهی در کشور وجود ندارد که اقداماتش بر محیطزیست بیتأثیر باشد. مشکل اصلی، ضعف فرهنگی در نگاه به محیطزیست است و باید با آموزش و ارتقای آگاهی عمومی این خلأ را جبران کنیم.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، آموزش را تنها راه عبور از بحران زیستمحیطی دانست و گفت: آموزش باید همراه با علم، فناوری، انگیزه و احساس مسئولیت باشد تا بتواند اثربخش شود. آگاهی، نخستین گام در درک اهمیت مسئله و شناخت نقش فردی ما در برابر مخاطرات زیستمحیطی است.
وی ادامه داد: در حوزه محیطزیست تکیه ما بر آموزش مردم است و دولتها باید پشتیبان این روند باشند. هیچ راه میانبُرن یا سطحی برای حل بحرانها وجود ندارد؛ تنها با تغییر بنیادین در نگرش و رفتار میتوان مسیر پایداری را طی کرد.
کیا دلیری با تأکید بر نقش کارکنان دولت در الگو بودن برای جامعه گفت: آموزش کارکنان دولتی میتواند در تصمیمگیریها و اجرای پروژهها اثرگذار باشد. هر دستگاهی که با مسائل محیطزیستی آشناتر باشد، خدمات پایدارتری ارائه خواهد کرد. پیشگیری از تخریب محیطزیست مهمتر از جبران خسارات آن است و این پیشگیری تنها از مسیر آگاهی حاصل میشود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت بازتعریف مفهوم توسعه پایدار تصریح کرد: امنیت غذایی بدون تابآوری محیطزیست امکانپذیر نیست. باید با خرد جمعی و افزایش آگاهی عمومی، مسیر توسعهای را پیش بگیریم که همزمان به حفظ محیطزیست و آینده کشور کمک کند.