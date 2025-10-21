به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در سفر با حضور در فرمانداری شهرستان هلیلان با اشاره به اینکه کمک به حوزه تولید و ارتقای معیشت مردم در اولویت قرار دارد، گفت: طی یک دهه اخیر شعار‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای هر سال، به حوزه تولید و اقتصاد مربوط بوده به همین دلیل لازم است همه نهاد‌های حاکمیتی مأموریت‌های خود را در این حوزه تعریف و با جدیت دنبال کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: اگرچه یکی از وظایف عمده دستگاه قضا مبارزه با فساد، توأم با رعایت اخلاق اسلامی است، یکی از دلایل ورود رییس قوه قضائیه به سفر‌های استانی رسیدگی به مشکلات اقتصادی و رفع موانع و مشکلات حوزه تولید است.

مسجدی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی امروز کشور توجه به مشکلات حوزه تولید و اقتصاد و کمک به رفع آن تکلیفی همگانی است، گفت: تأکید مقام معظم رهبری به ویژه بعد از جنگ تحمیلی اخیر بر این است که انسجام و وحدت ملی ایجاد شده به هیچ وجه خدشه دار نشود ضمن آنکه لازم است برای ارتقای آن نیز تلاش کرد به همین دلیل توجه به مسائل تولید و اقتصاد در حفظ و تقویت این انسجام بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود: نباید کشور را در شرایط "نه جنگ و نه صلح" قرار دهیم چرا که این مطلوب دشمن است و این مهم جز با تلاش خالصانه و مجاهدانه که در این استان و شهرستان شاهد آن هستیم، محقق نخواهد شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با قول مساعد درباره پیگیری مشکلات مطرح شده از سوی مسئولان شهرستان هلیلان استان ایلام، گفت مشکلات مطرح شده به شکل مکتوب و منسجم ارائه شود و حتما پیگیری‌های لازم برای رفع آن انجام خواهد شد چون برخی مشکلات در همین استان قابل پیگیری و رفع شدن است، اما برخی دیگر برای پیگیری‌های جدی‌تر به تهران منتقل می‌شود.

مسجدی با اشاره به انسجام و وحدت موجود بین سران قوا، افزود: مشکلاتی که به سایر قوا مربوط شود، از سوی رییس قوه قضاییه در جلسه سران نظام به رییس جمهور و یا رییس مجلس منتقل می‌شود تا دستورات لازم برای پیگیری آن صادر شود.

عدالت در دسترسی به خدمات هدف اصلی سازمان است

وی درباره راه اندازی مرکز پزشکی قانونی و ثبت اسناد در شهرستان هلیلان نیز گفت: یکی از اهداف مهم پزشکی قانونی آن است که مردم در دسترسی به خدمات به زحمت نیفتند و دچار مشکل نشوند به همین دلیل تلاش می‌کند زمینه لازم برای راه اندازی مراکز پزشکی قانونی به ویژه در شهرستان‌های دور از مرکز را فراهم کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: یکی از مشکلات پزشکی قانونی در راه اندازی مراکز، کمبود نیروی انسانی از جمله نیروی پزشک است که البته مجوز به کارگیری ۴۵۰ دانشجوی پزشکی توسط پزشکی قانونی اخذ شده، این دانشجویان که ویژه مناطق محروم هستند، تا چند سال آینده فارغ التحصیل و در پزشکی قانونی مشغول به کار خواهند شد.

مسجدی درباره پیگیری برای راه اندازی مرکز ثبت اسناد هلیلان، ارتقای دادگستری فعلی به دادگستری شهرستان و رفع مشکلات موجود برای راه اندازی پتروشیمی این شهرستان نیز قول مساعد داد و خواستار ارائه مشکلات به شکل مکتوب شد تا بهتر و دقیق‌تر قابل پیگیری باشد.

در ادامه این جلسه برخی از مسئولین شهرستان از جمله قیصربیگی فرماندار، پرندین رییس دادگستری، قادری رییس شورای اسلامی شهرستان و ساغرچی نماینده پتروشیمی، برخی مشکلات و کمبود‌های شهرستان را ارائه و درخواست پیگیری و رسیدگی به این مشکلات را مطرح کردند.

از جمله مشکلات مطرح شده در این جلسه به عنوان مطالبه جدید مردم شریف شهرستان هلیلان، می‌توان به مواردی همچون لزوم استقرار ادارات دولتی در شهرستان که بخش قابل توجهی از آنها هم اکنون به صورت نمایندگی است، مشکلات و نواقص شبکه آبرسانی، نداشتن جاده‌های آسفالت روستایی، بیکاری و نبود شغل کافی، حجم بالای ارجاعات دادگستری و کمبود شدید نیرو برای رسیدگی، نبود منبع درآمد برای جوانان و مهاجرت آنان به شهر‌های بزرگ از جمله تهران، عدم تأمین منابع برای راه اندازی سه پمپاژ شهرستان که با وجود پیشرفت ۹۰ درصدی سال هاست معطل مانده، مشکلات و موانع موجود در راه اندازی پتروشیمی شهرستان و. اشاره کرد.

در ادامه برنامه‌های این سفر دکتر مسجدی از پروژه پتروشیمی شهرستان هلیلان بازدید و روند ساخت و تکمیل این طرح مهم و مشکلات آن را از نزدیک مشاهده کرد.