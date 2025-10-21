پخش زنده
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان گفت: پیگیریهای وزارت امور خارجه و رایزنیهای اتاق بازرگانی بر سلامت آب معدنی صادراتی به عمان تاکید دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان در مصاحبه اختصاصی به خبرنگار تحریریه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، درباره ممنوعیت ورود آب معدنی ایران به عمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: تولیدکنندگان آب معدنی ایران، به ویژه واحدهای استان چهارمحال و بختیاری، به دلیل کیفیت بالای محصولات خود، سالها به عمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میکردند. چندی پیش رسانههای این کشورها اعلام کردند که دو نفر عمانی پس از مصرف آب معدنی ایرانی دچار مشکل شده و جان خود را از دست دادهاند.
رازقی در ادامه افزود: پیگیریهای وزارت امور خارجه و رایزنیهای بازرگانی نشان داد که سلامت کالا تأیید شده است. نمونهبرداریهای انجام شده در مقصد و ایران سلامت آب معدنی را تأیید کرده و مشخص شد که بطریها پلمپ نداشته و مواد مخدر به آنها تزریق شده بود. بررسیها نشان میدهد ماجرا در واقع یک پرونده جنایی و مربوط به یک قتل خانوادگی بوده است. بنابراین آب معدنی ایرانی هیچ نقشی در این حادثه نداشت و علت مرگ مرتبط با مواد خارجی در بطری بوده است.
وی گفت:با این حال، پس از انتشار این اخبار، مصرف آب معدنی ایران به طور موقت در عمان و چند کشور حاشیه خلیج فارس ممنوع شد. این محدودیت باعث شد که تولیدکنندگان ایرانی بازار خود را از دست بدهند و حتی در بازار داخلی نیز اثر منفی بر اعتبار محصول ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان با اشاره به اعاده حیثیت واحدهای تولیدی آب معدنی ایرانی تأکید کرد: وزارت بهداشت و امور بینالملل باید پیگیر این موضوع بوده و نسبت به اعاده حیثیت واحدهای تولیدی اقدام کنند. گواهی سلامت کالا و حمایت دیپلماتیک برای بازگرداندن اعتبار و بازار محصول ضروری است تا حیثیت کالای با کیفیت ایرانی حفظ شود