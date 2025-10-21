پخش زنده
فرودگاه خارطوم در آستانه بازگشایی، هدف حمله پهپادها قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ پهپادها بامداد امروز (سهشنبه) به اطراف فرودگاه سودان حمله کردند؛ این در حالی است که تنها یک روز تا موعد از سرگیری پروازهای داخلی پس از دو سال باقی مانده بود.
شاهدان عینی به نقل از ایندیپندنت عربی گفتند که بین ساعت ۴ تا ۶ صبح به وقت محلی (بین ۲ تا ۴ بامداد به وقت گرینویچ) صدای پهپادها را در آسمان مرکز و جنوب خارطوم و همچنین انفجارهایی را در اطراف فرودگاه شنیدهاند.
روز گذشته، سازمان هواپیمایی کشوری سودان اعلام کرد که پس از تکمیل مقدمات فنی و عملیاتی، فرودگاه روز چهارشنبه ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) بازگشایی خواهد شد و به تدریج پروازهای داخلی انجام خواهد شد.
اگرچه خارطوم از زمان اعلام کنترل ارتش بر فرودگاه در ماههای پیش، نسبتاً آرام مانده است، اما حملات پهپادی ادامه داشته، این در حالی است که نیروهای پشتیبانی سریع، متهم به حمله به اهداف نظامی و غیرنظامی از راه دور هستند.
این فرودگاه از زمان آغاز درگیری بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع در آوریل ۲۰۲۳ بسته بوده، درگیریای که منجر به تخریب قابل توجه زیرساختهای پایتخت شده است.
شاهدان همچنین گفتند که پهپادها اوایل امروز به شمال ام درمان، منطقهای که شامل تأسیسات نظامی مهم است، حمله کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته و هیچ تلفاتی گزارش نشده است.