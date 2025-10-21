پخش زنده
امروز: -
دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه اعلام کرد: قرار بود روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمکهای انسانی وارد این منطقه شود، اما از زمان اجرایی شدن آتش بس تاکنون فقط ۹۸۶ کامیون به این منطقه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه اعلام کرد: از زمان اجرایی شدن آتش بس تاکنون فقط ۹۸۶ کامیون حامل کمکهای انسانی وارد نوار غزه شده، در حالی که قرار بود این تعداد روزانه ۶۰۰ کامیون باشد، اما در این مدت روزانه فقط ۸۹ کامیون به این منطقه رسیده است.
بر اساس این گزارش، سیاست خفه کردن، گرسنه نگه داشتن و باج گیری رژیم صهیونیستی از دو میلیون و ۴۰۰ هزار فلسطینی در نوار غزه ادامه دارد.
دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین اضافه کرد که نوار غزه نیاز مبرم و فوری به روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمکهای انسانی دارد.
جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند.
این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن ادامه میدهد.
در همین حال، رهبران شرکت کننده در اجلاس گروه مدیترانهای اتحادیه اروپا (گروه ۹ کشور مدیترانهای اروپا (MED ۹)) روز دوشنبه در اسلوونی بر ضرورت پایبندی همه طرفها به آتشبس در نوار غزه تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجلاس همچنین بر لزوم بازگشایی معابر و رساندن بدونمانع کمکهای بشردوستانه به ساکنان غزه تاکید و از تشکیل نیروهای حافظ صلح در غزه تحت نظر شورای امنیت و سازمان ملل متحد اعلام حمایت کردند.
رابرت گلوب نخستوزیر اسلوونی در این اجلاس خواستار ایفای نقش مؤثرتر اروپا در پرونده غزه شد.
وی با بیان اینکه هیچ توجیهی برای جلوگیری از رسیدن کمکهای بشردوستانه به غزه وجود ندارد، بر ضرورت اجازه ورود نمایندگان رسانهها و خبرنگاران بینالمللی به این منطقه تأکید کرد.
نیکوس کریستودولیدس رئیسجمهور قبرس نیز با اشاره به نزدیکی جغرافیایی کشورش به غزه، آمادگی خود را برای مشارکت در هر تلاشی در جهت برقراری صلح اعلام کرد.