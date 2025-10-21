پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر نیرو گفت: آمادهایم منابع ارزی و ریالی لازم برای واردات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر را در اختیار مجریان قرار دهیم تا این تجهیزات با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان و مناطق محروم قرار گیرد.
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس تفاهمنامه میان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی، با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر مقیاس کوچک در روستاها و انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور تا ۸۰۰ مگاوات افزایش مییابد.
وی افزود: در طرح ۷۰۰۰ مگاواتی که با حمایت صندوق توسعه ملی و دولت در حال اجراست، یکهزار مگاوات به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر روستایی اختصاص یافته است.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) بیان کرد: تمایل داریم این طرح با مشارکت بخش خصوصی انجام شود؛ حدود ۱۰ درصد این تجهیزات را وارد کردیم و برای باقیمانده فراخوان اعلام شده است که تا کنون ۱۷ تجمیعکننده در این فراخوان شرکت کردهاند و ارزیابی آنها در حال انجام است.
طرزطلب تصریح کرد: آمادهایم منابع ارزی و ریالی لازم برای واردات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر را در اختیار مجریان قرار دهیم تا این تجهیزات با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان و مناطق محروم قرار گیرد. همچنین سازمان ساتبا برای تسهیل اجرای طرح، حدود ۱۰ مگاوات تجهیزات را با قیمت مناسب تأمین خواهد کرد.