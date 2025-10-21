در رویداد دایان ۱۶ و با حضور امید امامی، معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، دو تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز نواوری معدن و صنایع معدنی (ایمینو) و بخش خصوصی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری در بخش معدن امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مجید وفایی فرد، مجری طرح ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی (ایمینو) با مهدیار آقا نصیر، مدیرعامل شرکت کسب و کار‌های نوپای حرکت اول، تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

هدف از اجرای این تفاهم نامه، همکاری در زمینه‌های مدیریتی، عملیاتی و فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه، همکاری در راستای توسعه دانش فنی، شناسایی و دریافت نیاز‌های فناورانه با درنظر گرفتن همه امکانات دو طرف اعم از فناوری موجود، منابع مالی، داده ها، اطلاعات، نیروی انسانی و شبکه‌های کاری و تخصصی با هدف رشد و توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری به ویژه در حوزه صنعت نسل ۴ و تحول دیجیتال در بخش معدن و صنایع معدنی و نیز کمک به توسعه این بخش است.

همچنین وفایی فرد، با محمدرضا معبودیان اصفهانی، مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر هومَص (Hoomas) تفاهم نامه امضا کرد.

هدف از اجرای این تفاهم نامه، سرمایه گذاری در شرکت‌ها و استارتاپ‌های هوش مصنوعی معدنی و صنایع معدنی، انتقال دانش هوشمندسازی و به کارگیری هوش مصنوعی در طرح‌های صنعتی و معدنی، تشکیل شبکه نخبگانی، شناسایی و دریافت نیاز‌های فناورانه با در نظر گرفتن امکانات دو طرف اعم از فناوری موجود، منابع مالی، داده ها، اطلاعات، نیروی انسانی و شبکه‌های کاری و تخصصی با هدف رشد و توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی و نیز کمک به توسعه معادن است.