به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (چهارشنبه، ۳۰ مهر) میزبان الوحدات اردن خواهد بود.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از این بازی گفت: در این رقابت‌ها بازی سوم را انجام می‌دهیم، رقابتی است که دوست داریم ادامه بدهیم و صعود کنیم به همین دلیل مهم است که فردا بازی را ببریم. برای ما فقط سه امتیاز اهمیت خواهد داشت. پس از یک برد در لیگ ایران به این بازی می‌رسیم. تیم حریف را آنالیز کردم و تاکنون هیچ بازی‌ای در این رقابت‌ها نبرده‌اند. در مقابل الوصل بازی خوبی انجام داده‌اند. تا زمانی که گل اول را دریافت کنند، بازی تحت کنترل‌شان بود. آن چیزی که انتظار دارم این است که با ترکیب ۵-۴-۱ جمع بازی کنند. سه بازیکن جلو دارند که سرعتی هستند و در حمله می‌توانند فرصت‌های زیادی را ایجاد کنند.

سرمربی استقلال ادامه داد: باید تحرک زیادی داشته باشیم و برابر تیم‌هایی که دفاع از عقب دارند، بردن بازی خیلی سخت است. مانند بازی قبلی باید همان رفتار را جلو ببریم. با تیمی بازی کردیم که تقریبا همان سیستم را اجرا کرده بود. اولین هدف ما برای بازی فردا فقط کسب سه امتیاز است.

ساپینتو درباره شرایط اندونگ بیان کرد: یک هفته است که منتظر ایشان هستیم که بیاید ولی هنوز اضافه نشده است. دلایل آن را نمی‌دانم و باید با بازیکن صحبت کنم که چرا نیامده است.

سرمربی استقلال درباره اهمیت این بازی اظهار کرد: البته که به این نتیجه احتیاج داریم که صعود کنیم. بازی قبلی هم نتیجه عادلانه نبود. به هر حال گذشته و باید قبول کنیم. مهم بازی فرداست که باید ببریم و صعود کنیم. هدف ما این است که از این مرحله صعود کنیم.

ساپینتو درباره زمین شهرقدس بیان کرد: هواداران را نداریم و اگر بیایند خیلی برای بازیکنان خوب است و تیم حریف تحت فشار قرار می‌گیرد. ابتدا صحبت کردم که برویم چند ورزشگاه را ببینیم، ورزشگاه پارس شیراز مدنظر ما بود که برویم آن جا بازی و تمرین کنیم ولی خب امکان ندارد. قدرت ما حمایت هواداران ماست. هواداران ما وقتی که می‌آیند کار برای حریف سخت می‌شود. آن چیزی که برای بازی فردا می‌خواهم آن است که فردا ورزشگاه پر شود و تیم را تا آخر حمایت کنند. لطفا همه فردا بیایید چرا که برای ما فینالی است برای ادامه رقابت‌ها.

سرمربی استقلال درباره بازی کردن رامین رضاییان گفت: من خوش شانسم که دو دفاع راست دارم. صالح و رامین، قبلا هم گفتم که انتخاب از بین این دو برای من سخت خواهد بود. دو کاپیتان داریم و خیلی مدیریت آن سخت است. برخی بازی‌ها صالح و برخی را رضاییان بازی می‌کند. آنها حرفه‌ای هستند و فصل طولانی است. هر دوی آنها زمان بازی کردن خواهند داشت. تنها راجع به این دو صحبت نمی‌کنم، بازیکنان دیگری هم داریم که به صورت منظم بازی نمی‌کنند. در دفاع عارف آقاسی و آرمین سهرابیان شروع کردند. بعد از فلاح و رستم آشورماتوف، گزینه زیاد داریم. به عنوان بازیکن حرفه‌ای آنها می‌دانند که باید سخت کار کنند و در فرصت‌ها صد خود را بگذارند. تاکنون از همه آن‌ها راضی بوده‌ام.

ساپینتو در پایان بیان کرد: همانطور که گفتم انتظارات در این رقابت‌ها بالاست. اولین قدم برد در بازی فرداست و قدم به قدم جلو می‌رویم.





