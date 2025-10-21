پخش زنده
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سرعین گفت:چشمه «پورتپورت »در ارتفاعات دامنه سبلان مرمت و بازسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسن لایقی در بازدید از چشمه «پورت پورت» سرعین اظهار کرد: عملیات مرمت و بازسازی چشمه پورتپورت، یکی از منابع حیاتی تأمین آب شرب بخشی از روستاها و شهر سرعین با تلاش شبانهروزی پرسنل رفع اتفاقات با موفقیت انجام شد.
وی افزود: این چشمه در ارتفاعات ۳ هزار و ۶۰۰ متری منطقه قزلبره در دامنههای سرسبز و مرتفع سبلان واقع شده و بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب منطقه، از اهمیت بالایی برخوردار است. در جریان عملیات، بخشهای آسیبدیده از سازه چشمه ترمیم، مسیرهای انتقال آب پاکسازی و تجهیزات حفاظتی بهروزرسانی شد.
مدیر امور شهرستان سرعین ضمن بازدید میدانی از محل، با تأکید بر ضرورت حفظ منابع آبی کوهستانی، گفت: چشمه پورتپورت نهتنها یک منبع تأمین آب است، بلکه بخشی از میراث طبیعی منطقه محسوب میشود. مرمت اصولی آن گامی مهم در جهت پایداری خدماترسانی و حفظ سلامت عمومی است.
لایقی ادامه داد: این پروژه با مشارکت مستقیم نیروهای فنی و عملیاتی انجام شد و با توجه به شرایط سخت جغرافیایی، تلاشهای صورتگرفته شایسته تقدیر است.