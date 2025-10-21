رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان ایلام، بر ضرورت برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و شتاب در حوزه هوش مصنوعی و مقابله هوشمندانه با تهاجم روانی دشمن تأکید کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با دانشجویان ایلام گفت:فناوری و هوش مصنوعی با سرعتی خیره‌کننده در حال پیشرفت است و قوه قضائیه نیز وارد این عرصه شده، اما نیازمند شتاب، سرمایه‌گذاری و صرف وقت بیشتری است. به گزارش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با دانشجویان ایلام گفت:فناوری و هوش مصنوعی با سرعتی خیره‌کننده در حال پیشرفت است و قوه قضائیه نیز وارد این عرصه شده، اما نیازمند شتاب، سرمایه‌گذاری و صرف وقت بیشتری است.



رئیس دستگاه قضا هشدار داد: واگذاری کامل امور به هوش مصنوعی بدون برنامه‌ریزی می‌تواند تفکر انسان‌ها را تضعیف کند و در سال‌های آینده آثار آن آشکار خواهد شد.



وی با تأکید بر لزوم حرکت در مسیر قانون افزود: هر اقدام باید از مجرای درست خود انجام شود تا از بروز آسیب‌ها جلوگیری گردد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه از تعامل قوه قضائیه با بانک مرکزی و پیگیری مسائل بانکی خبر داد و گفت: در مواردی به بانک‌ها هشدار داده‌ایم که در صورت انجام ندادن تکالیف قانونی، با برخورد قضایی روبه‌رو خواهند شد.



وی همچنین از پیشرفت شاخص‌های الکترونیکی در استان‌ها خبر داد و افزود: ایلام با پوشش ۹۶ درصدی در برخی شاخص‌ها، عملکرد مطلوبی دارد و بیش از ۸۰ درصد زندان‌ها نیز به تماس تصویری و صوتی مجهز شده‌اند.



رئیس قوه قضائیه با اشاره به عملیات روانی دشمن تصریح کرد: دشمن در پی ایجاد فتنه و آشوب است؛ اما جوانان و دانشجویان نباید در زمین دشمن بازی کنند و باید خود، مسائل کشور را حل کنند.



وی همچنین نقش مرز مهران را به‌عنوان دروازه عتبات عالیات مهم دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان ایلام تأکید کرد.



در این دیدار، «همایون مرادنژادی» رئیس دانشگاه ایلام نیز بر تقویت انسجام ملی، توجه به علم و فناوری و صیانت از سرمایه‌های طبیعی زاگرس تأکید و از پیگیری‌های قوه قضائیه برای حل مشکلات زمین‌های دانشگاه قدردانی کرد.