در نشست مشارکتهای مردمی شهرستان مهریز ، بر ضرورت حمایت از معلولان، سالمندان و خانوادههای نیازمند تأکید و از خیران فعال در حوزههای اجتماعی قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، نشست مشارکتهای مردمی شهرستان مهریز با حضور نادر هومنیان مدیرکل بهزیستی استان یزد، حجتالاسلام عبدالرضا محیالدینی امام جمعه مهریز و عسکرزاده فرماندار شهرستان مهریز برگزار شد. در این نشست ، بر ضرورت حمایت از معلولان، سالمندان و خانوادههای نیازمند تأکید و از خیران فعال در حوزههای اجتماعی قدردانی شد.
هومنیان مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به نقش خیران گفت: مهریز شهری است که مردمش با دستان بخشنده خود، امید و پناه را به دلهای نیازمند هدیه میکنند. حضور انسانهای توانگر و متعهد، خدمات بهزیستی را تقویت کرده و دلهای نیازمند را شاد میکند.»
وی همچنین به مراکز موفق بهزیستی شهرستان، از جمله مرکز دکتر ابویی اشاره کرد و افزود:این مراکز با همراهی خیران، خدماتی در شأن انسانیت ارائه میدهند و به الگوهایی برای سراسر کشور تبدیل شدهاند.
مدیرکل بهزیستی استان یزد بر ضرورت مشارکت مردمی و واگذاری امور به مردم تأکید کرد و گفت:هر جا مردم پای کار باشند، نتیجه ماندگارتر خواهد بود.
هومنیان در ادامه به وضعیت مسکن و اشتغال معلولان استان یزد اشاره کرد و اعلام داشت:در حال حاضر بیش از هزار و 900 نفر معلول استان یزد نیازمند مسکن هستند که ۶۰۲ خانواده دارای دو فرزند معلول هستند و از این میان، ۳۰ خانواده در شهرستان مهریز زندگی میکنند. نیاز فوری به تأمین سهم آورده این خانوادهها وجود دارد تا بتوانند خانهدار شوند.
حجتالاسلام عبدالرضا محیالدینی امام جمعه مهریز، ضمن قدردانی از تلاش خیران گفت:خدمت به ضعیفترین افراد جامعه، رضایت خداوند را به همراه دارد و بر زندگی خیران نیز برکت و سلامتی میآورد. آموزشهای اخلاقی و حمایتهای روانی میتواند آرامش و کیفیت زندگی خانوادهها را افزایش دهد.
عسکرزاده فرماندار مهریز نیز با تأکید بر استفاده از ظرفیت خیران شهرستان اظهار داشت:با برنامهریزی و پیگیری میتوان نیازهای آموزشی، ورزشی، مسکن و اشتغال معلولان و خانوادههای نیازمند را برطرف کرد. مشارکت مردم و همکاری خیران اثرات بسیار مثبتی در جامعه دارد.
مدیرکل بهزیستی استان یزد گفت:بهزیستی تنها یک نهاد نیست؛ پناهگاهی برای دلهای رنجدیده است. دست تکتک خیران مهریز را میبوسم؛ شما ادامهدهندگان مهربانی در این خاک مقدس هستید.
امام جمعه و فرماندار شهرستان نیز تأکید کردند که با همکاری مدیران، خیران و مردم، زمینههای پیشگیری از معلولیت، ارتقای خدمات به خانوادههای نیازمند و تحقق عدالت اجتماعی فراهم خواهد شد.