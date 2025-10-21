فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: امنیت پایدار در استان حاصل وحدت، انسجام و هوشیاری مردم و مجاهدتهای کراکنان انتظامی است و ملت ایران با اتحاد خود توانسته‌اند هجمه‌های دشمنان را بی‌اثر کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان سلماس اظهار داشت: امنیت پایدار در آذربایجان غربی برقرار است و این امنیت مرهون وحدت و انسجام مردم، همراهی مسئولان و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی است.

او افزود: ملت ایران با وحدت کلمه و تبعیت از رهبری معظم انقلاب، هجمه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست یابد.

سردار جهانبخش همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۲ روزه جنگ تحمیلی اخیر تأکید کرد: یاد شهدا همیشه الهام‌بخش ماست؛ ما ایستاده‌ایم تا دشمن بداند که لرزه در اندامش خواهد افتاد.

در ادامه این مراسم، علی علایی، فرماندار سلماس، ضمن قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های انتظامی گفت:

نیروی انتظامی همواره در کنار مردم بوده و در مسیر حفظ ارزش‌ها و امنیت اجتماعی از هیچ کوششی دریغ نکرده است و این همراهی و اعتماد دوطرفه، رمز موفقیت در برقراری نظم و آرامش در جامعه است.

همچنین در این آیین، حجت‌الاسلام طباطبایی، امام جمعه سلماس، با بیان اینکه خدمت صادقانه به مردم باید سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد، گفت:

مسئولیت در نظام اسلامی یعنی خدمت، و هر جایگاهی که در آن بتوان به مردم خدمت کرد، عبادت است و باید تلاش کنیم رضایت مردم و رضایت خداوند را در کنار هم جلب کنیم.

در پایان این مراسم، از زحمات سرهنگ حسین شهریار فرمانده پیشین انتظامی سلماس قدردانی و سرهنگ ناصر مظلومی به عنوان فرمانده جدید انتظامی این شهرستان معرفی شد.