۲ تیم ارزیاب جمعیت هلال احمر در حال ارزیابی در منطقه زلزلهزده شهرستان سپیدان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیزاده فرماندار سپیدان با اشاره به وقوع زلزله ۴.۷ ریشتری در حوالی اردکان شهرستان سپیدان گفت: اکنون ۲ تیم ارزیاب جمعیت هلال احمر در حال ارزیابی در منطقه زلزلهزده هستند.
وی افزود: براساس ارزیابی اولیه این زمین لرزه موجب خسارت جزیی به بعضی از منازل شهر اردکان و روستاهای شهرستان سپیدان شده است.
علیزاده با بیان اینکه دیشب هم زمین لرزهای به بزرگی ۴ ریشتر در اردکان رخ داد گفت: اسکان اضطراری در سالنهای ورزشی نشاط، ۲۲ بهمن و سالن هلال احمربرپا شده است.
بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۱۱:۳۲:۳۴ امروز زمین لرزهای به بزرگی ۴/۷ ریشتر شهرستان سپیدان را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق شش کیلومتری زمین و ۵ کیلومتری اردکان، ۲۵ کیلومتری کامفیروز، فارس و ۴۰ کیلومتری مصیری رخ داد.