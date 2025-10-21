اعزام تیم‌های ارزیاب امداد و نجات به مناطق زلزله‌زده سپیدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیزاده فرماندار سپیدان با اشاره به وقوع زلزله ۴.۷ ریشتری در حوالی اردکان شهرستان سپیدان گفت: اکنون ۲ تیم ارزیاب جمعیت هلال احمر در حال ارزیابی در منطقه زلزله‌زده هستند.

وی افزود: براساس ارزیابی اولیه این زمین لرزه موجب خسارت جزیی به بعضی از منازل شهر اردکان و روستا‌های شهرستان سپیدان شده است.

علیزاده با بیان اینکه دیشب هم زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در اردکان رخ داد گفت: اسکان اضطراری در سالن‌های ورزشی نشاط، ۲۲ بهمن و سالن هلال احمربرپا شده است.

بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۱۱:۳۲:۳۴ امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴/۷ ریشتر شهرستان سپیدان را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق شش کیلومتری زمین و ۵ کیلومتری اردکان، ۲۵ کیلومتری کامفیروز، فارس و ۴۰ کیلومتری مصیری رخ داد.