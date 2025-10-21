پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری گفت: این جشنواره با محوریت آشپزی افراد دارای معلولیت، بهمنظور ترویج مهارتآموزی و نشاط اجتماعی در خراسان شمالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امین دفتری با اشاره به اینکه این جشنواره برای گروههای دارای معلولیت جسمی و حرکتی، سندروم دان و نابینایان و کم بینایان استان برگزار شد.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان افزود: ۳گروه منتخب استان در مسابقه نهایی، آبانماه در خراسان رضوی با دیگر منتخبان استانهای شمال شرق کشور به رقابت خواهند پرداخت.