سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری گفت: این جشنواره با محوریت آشپزی افراد دارای معلولیت، به‌منظور ترویج مهارت‌آموزی و نشاط اجتماعی در خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امین دفتری با اشاره به اینکه این جشنواره برای گروه‌های دارای معلولیت جسمی و حرکتی، سندروم دان و نابینایان و کم بینایان استان برگزار شد.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان افزود: ۳گروه منتخب استان در مسابقه نهایی، آبان‌ماه در خراسان رضوی با دیگر منتخبان استان‌های شمال شرق کشور به رقابت خواهند پرداخت.