مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی: در زمان برگزاری رویداد ایرانِ جان، تمرکز تمامی شبکههای رادیویی، تلویزیونی و حتی بینالمللی بر معرفی خراسان جنوبی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی در جلسه ستاد شهرستانی رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی در شهرستان خوسف گفت: رویداد ایرانِ جان از ۱۷ آبان به مدت یک هفته برگزار میشود و در این مدت، تمرکز تمامی شبکههای رادیویی، تلویزیونی و حتی بینالمللی بر معرفی خراسان جنوبی خواهد بود.
آینه دار افزود: ایران جان فرصتی برای معرفی ظرفیت شهرستانهای خراسان جنوبی است چرا که استان ما نیازمند این برنامه رسانهای بود و در این رابطه پیگیریهای بسیار زیادی انجام شده است.
وی گفت: استان خراسان جنوبی با شعار دیار فرهنگ علم و تقوا، خراسان جنوبی استان مومن خیز و عالم خیز، خاستگاه اردوهای جهادی کشور است و در این میان پایتخت عناب ایران و خراسان جنوبی شهرستان خوسف است.
مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی افزود: شهرستان خوسف دارای ظرفیتهای زیادی است و گزارشات متعددی در حوزههای مختلف از این شهرستان به روی آنتن خواهد رفت.