در آستانه برگزاری نخستین مانور استقرار گروه‌های واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب ایران در اصفهان، دوره آموزشی «استقرار و تاب‌آوری در شرایط سخت و بحرانی» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیردفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در این دوره آموزشی مجاری که به همت پژوهشگاه نیرو – مرکز اصفهان برگزار شد، حدود ۱۰۳۰ نفر از اعضای گروه‌های واکنش سریع ۳۴ شرکت آب و فاضلاب سراسر ایران با مفاهیم تاب‌آوری، برنامه‌ریزی برای استقرار مؤثر در شرایط بحران و به‌کارگیری راهبرد‌های عملیاتی در مهار حوادث غیرمترقبه آشنا شدند.

پوپک جعفری افزود: با توجه به حساسیت خدمات آب و فاضلاب در شرایط بحران، میزان آمادگی و سرعت واکنش نیرو‌های عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل در این دوره آموزشی سعی شد با تقویت دانش فنی و مدیریتی، آموزش‌های لازم در زمینه اجرای موفق مانور‌ها و بهبود مقابله و مهار حوادث ارائه شود.

عضو کمیته اطلاع رسانی و آموزش نخستین مانور استقرار گروه‌های واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب ایران در شرایط بحران گفتدوره‌های آموزشی دیگری نیز باعناوین «آشنایی با قوانین مدیریت بحران وکاربرد فناوری‌های نوین» و «آموزش‌های واکنش سریع و ایمن در حوادث برای گروه‌های واکنش سریع» برنامه‌ریزی شده تا بتوان با بهره‌گیری از دانش روز و استاندارد‌های ایمنی، خدمات حیاتی آب و فاضلاب را حتی در سخت‌ترین شرایط به مردم ارائه کرد.

نخستین مانور استقرار گروه‌های واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب ایران در شرایط بحران، روز‌های ۶ تا ۹ آبان‌ماه سال‌جاری همزمان با هفته پدافند غیرعامل، با محوریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و به میزبانی آبفای استان اصفهان در پژوهشگاه نیرو – مرکز اصفهان برگزار می‌شود.