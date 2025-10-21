به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۹ مهرماه به نام روز صادرات نامگذاری شده است.

ارزش کالاهای صادراتی استان مرکزی، دوبرابر ارزش کالاهای صادراتی کشور است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت تجارت صنعت معدن و تجارت استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: ارزش هر تن کالای صادراتی استان مرکزی ۷۲۱ دلار است، در حالی که میانگین هر تن کالای صادراتی کشور به ۳۶۰ دلار می‌رسد.

جعفر اصغری افزود: در بهار و تابستان صادرات کالای استان به ارزش ۶۵۵ میلیون دلار رسید که به بیش از ۸۰ کشور دنیا صادر شد.