ارزش هر تن کالای صادراتی استان مرکزی به ۷۲۱ دلار میرسد در حالی که میانگین هر تن کالای صادراتی کشور ۳۶۰ دلار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۹ مهرماه به نام روز صادرات نامگذاری شده است.
ارزش کالاهای صادراتی استان مرکزی، دوبرابر ارزش کالاهای صادراتی کشور است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت تجارت صنعت معدن و تجارت استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: ارزش هر تن کالای صادراتی استان مرکزی ۷۲۱ دلار است، در حالی که میانگین هر تن کالای صادراتی کشور به ۳۶۰ دلار میرسد.
جعفر اصغری افزود: در بهار و تابستان صادرات کالای استان به ارزش ۶۵۵ میلیون دلار رسید که به بیش از ۸۰ کشور دنیا صادر شد.