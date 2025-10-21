دوغارون تایباد،گذرگاه صادرات ۶۰ درصد کالاهای ایرانی به افغانستان
۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران از دوغارون تایبادبه افغانستان صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،مدیرعامل منظقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: گذرگاه رسمی دوغارون در شرق کشور نخستین دروازه تجاری افغانستان با ایران است .
محمدرضا مودودی افزود: سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا سالانه از طریق مرز زمینی دوغارون وارد افغانستان میشود که نشان از بازارپسندی کالاهای ایرانی در بین بازار این کشور همسایه دارد.
او اظهار کرد: کالاهای ایرانی تامین کننده بازار ۴۰ میلیون نفری افغانستان است ضمن آنکه سالانه افزون بر یک میلیون تن کالا از دوغارون به سمت افغانستان ترانزیت میشود که در برنامه هفتم توسعه این رقم باید به هفت میلیون تن افزایش یابد.
مودودی با اشاره به این که کریدور ترانزیتی چابهار به دوغارون یک جایگاه راهبردی از مسیر جنوب به شرق کشور است، ادامه داد: محور ۲ منطقه آزاد چابهار و دوغارون فرصتی برای انتقال کالا از سواحل مکران به سمت کشورهای آسیای میانه و افغانستان است.
به گفته مدیرعامل منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون، بدون شک توسعه اقتصادی این ۲ کانون اقتصادی مذکور به یکی از مهمترین مسیرهای توسعه تجارت خارجی منجر میشود و با برنامههایی از قبل تدوین شده در درازمدت تحول بزرگی در حوزه اقتصاد کشور و افزایش ظرفیتهای بخش حمل و نقل ایران به همراه خواهد داشت.
مودودی گفت: تعامل و همکاری ۲ منطقه آزاد چابهار و دوغارون میتواند زمینه ساز فرصتهای جدیدی برای شکوفایی و توسعه بخش ترانزیت کالا، افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در این کانونهای اقتصادی باشد که این مهم ایجاد یک محور حیاتی تجاری در شرق کشور را به همراه خواهد داشت.
در دیدار ۲ مدیرعامل منطقه آزاد چابهار و سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون، نخستین توافق با هدف شکل گیری یک اتحاد راهبردی میان ۲ منطقه اقتصادی جنوبی و شرقی کشور با نگاه گسترش همکاریهای تجاری و ایجاد پیوندهای اقتصادی پایدار در شرق کشور انجام شد.
منطقهٔ آزاد چابهار با مساحت ۸۲ هزار هکتار در جنوبشرقی ایران و سواحل مکران است؛ در سال ۱۳۹۸ با موافقت مجلس شورای اسلامی، شهر چابهار و بندرهای شهید بهشتی و شهید کلانتری و پنج هزار هکتار از محدوده متصل به نقطه مرزی ایران و پاکستان با عنوان منطقه منفصله ریمدان به منطقهٔ آزاد چابهار افزوده شد.
پایانه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون نیز در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.