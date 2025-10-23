



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: محصول خرما از ۱۰ هزار هکتار نخلستان‌های این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۲۰ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار‌های داخل و کشور‌های حوزه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه شود.

حیدری با بیان اینکه برداشت خرما در قیروکارزین تا نیمه دوم آبان ماه ادامه دارد افزود: این شهرستان ۴۰ درصد خرمای استان فارس و ۶ درصد خرمای کشور را تامین می‌کند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین بیان کرد: شهرستان قیروکارزین بیش از ۳۰ رقم خرما دارد که مهمترین آن‌ها زاهدی، خاصویی، هلیله، شاهانی، کبکاب، پیارم و مجول است.