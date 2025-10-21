به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اردوگاه شهید باکری خرمشهر این روز‌ها میزبان دانش‌آموزان دختر نسل سوم انقلاب اسلامی است که در قالب نخستین مرحله از کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس سفر کرده‌اند.

این دانش‌آموزان، با شور و شوق وصف‌ناپذیری، برای نخستین بار قدم در سرزمین‌های خاطره‌انگیز دفاع مقدس گذاشته‌اند تا از نزدیک با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام آشنا شوند. در این سفر معنوی، معلمان نیز در کنار دانش‌آموزان حضور دارند تا ضمن همراهی و روایتگری، مفاهیم ایثار، مقاومت و عشق به میهن را برای نسل امروز بازگو کنند.

حرکت کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی از بیست‌وششم مهرماه آغاز شده است. بر اساس اعلام ستاد مرکزی راهیان نور کشور، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳۰۰ هزار دانش‌آموز از یادمان‌ها و مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور بازدید کنند.

همزمان با اعزام این کاروان‌ها، در اردوگاه شهید باکری خرمشهر بازسازی صحنه‌های عملیات و نقش‌آفرینی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز انجام می‌شود تا نوجوانان امروز از نزدیک فضای جهاد و حماسه آن دوران را لمس کنند.

سردار علی سپهوند، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای راهیان نور بسیج در جنوب کشور، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای آبادان گفت: هدف از اجرای برنامه‌های راهیان نور، انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و خودباوری به نسل جوان است تا دانش‌آموزان بدانند امنیت و پیشرفت امروز کشور مرهون خون شهیدان و مجاهدت رزمندگان دیروز است.